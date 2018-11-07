Tekirdağ ile Hayrabolu Arasındaki Bölünmüş Yol Çalışması

Tekirdağ ile Hayrabolu ilçeleri arasındaki bölünmüş yol çalışmaları sürüyor.



AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, şantiye alanını ziyaret ederek, yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekeirdağ-Hayrabolu karayolunda devam eden bölünmüş yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Şu ana kadar, 6 bin metrelik menfezin, 2 bin metresinin yapıldığını vurgulayan Güven, yolda 5'i betonerme 6 köprü bulunacağını söyledi.

Yol yapım çalışmasında önceliğin köprüler ve menfezlere verildiğini dile getiren Güven, "Hayrabolu-Tekirdağ yolu ilçe tarihinin en büyük yatırımı. Yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." dedi.