Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu otelleri ziyaret etti Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kapaklı ve Çerkezköy'deki güvenli turizm sertifikalı otelleri ziyaret etti.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kapaklı ve Çerkezköy'deki güvenli turizm sertifikalı otelleri ziyaret etti.

Hacıoğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmada, güvenli turizm sertifikasının önemine vurgu yaparak, Tekirdağ genelinde mevcut 12 otelin bu sertifikaya sahip olduğunu vurguladı.

Sanayi kuruluşlarının yoğun kümelendiği Çerkezköy ve Kapaklı'da güvenli turizm sertifikalı otellerin bölgeye büyük katkı ve değer sağladığını anlatan Hacıoğlu, marka şehir olma yönünde otellerin önemli işletmeler olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, Kapaklı ve Çerkezköy'de kütüphaneleri de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA