Tekirdağ ikiz plaka kullanıp, 1 milyon liralık vurgun yapmak istediler

04.09.2019 17:16

İkiz plaka kullanıp, 1 milyon liralık vurgun yapmak istediler

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir kumaş fabrikasından, ikiz plakalı bir TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kumaşlar sahibine teslim edildi.

Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesinde faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasından TIR'a yüklenen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 20 ton boyalı kumaş Sakarya'nı Adapazarı ilçesine gönderildi. Ancak aradan geçen günlerde TIR'ın malzemeleri Adapazarı'ndaki adrese teslim edilmemesi üzerine firma sahipleri Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek yaptığı çalışmada, malzemelerin götürülmesi sırasında ikiz plakalı kullanıldığı ve malzemeleri Selçuk Yıldırım adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ile kullanıldığını tespit etti.

Olayla ilgili kapsamlı çalışma yapan jandarma ekipleri, ikiz plaka takılı çekiciyi İstanbul Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu. Kumaşların yüklü olduğu dorsenin ise, İstanbul Eyüpsultan'da bir depoda tutulduğunu belirleyen jandarma depoya düzenlediği operasyonda dorse ve içindeki çalıntı malzemeleri ele geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili sürücü ile birlikte gözaltına aldığı 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Çalınan 20 ton boyalı kumaş ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA