Tekirdağ iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Tekirdağ iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
03.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:01

Tekirdağ'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 10. gününde Tekirdağ iftar saati sorgulanmaya başladı. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 3 Mayıs Pazar günü Tekirdağ iftar saati kaç? Tekirdağ iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Tekirdağ iftar saatleri…

Ramazan ayının onuncu günü nedeniyle Tekirdağ halkı, imsak vakti 04:19'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Tekirdağ iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 3 Mayıs Pazar günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Tekirdağ iftar saati kaçta? İşte, Tekirdağ iftar vakti:

3 MAYIS PAZAR GÜNÜ İFTAR SAATİ: 20:15

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ZİLHİCCE AYINDA VE AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haber
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun Haber
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Haber
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı Haber
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: İhtimal...
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Selçuk İnan Bülent Uygun Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Tekirdağ iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 01:31:10. #1.15#
title