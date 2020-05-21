Tekirdağ iftar saati: 21 Mayıs 2020 Perşembe Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Tekirdağ'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının 28. gününde Tekirdağ iftar saati sorgulanmaya başladı. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 21 Mayıs Perşembe günü Tekirdağ iftar saati kaç? Tekirdağ iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Tekirdağ iftar saatleri...

Ramazan ayının yirmi sekizinci günü nedeniyle Tekirdağ halkı, imsak vakti 03:50'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Tekirdağ iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 21 Mayıs Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Tekirdağ iftar saati kaçta? İşte, Tekirdağ iftar vakti:

21 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ İFTAR SAATİ: 20:33

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

KIRAN HACCI NE DEMEK, NASIL YAPILIR?

Kıran haccı, aynı yılın hac mevsiminde umre ve haccın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek tek ihramla yapılan hacdır. Kıran haccı yapmak isteyen kişi, mîkâta varınca veya daha varmadan umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girer. Umreyi yaptıktan sonra, ihramdan çıkmayıp, aynı ihramla haccı da eda eder, sonra ihramdan çıkar. Kıran haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 369 vd.; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 498).