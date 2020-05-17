Tekirdağ iftar saati: 17 Mayıs 2020 Pazar Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Tekirdağ iftar saati: 17 Mayıs 2020 Pazar Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Tekirdağ'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının 24. gününde Tekirdağ iftar saati sorgulanmaya başladı. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 17 Mayıs Pazar günü Tekirdağ iftar saati kaç? Tekirdağ iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Tekirdağ iftar saatleri...

Tekirdağ iftar saati: 17 Mayıs 2020 Pazar Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
17.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 17.05.2020 01:01

Ramazan ayının yirmi dördüncü günü nedeniyle Tekirdağ halkı, imsak vakti 03:56'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Tekirdağ iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 17 Mayıs Pazar günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Tekirdağ iftar saati kaçta? İşte, Tekirdağ iftar vakti:

17 MAYIS PAZAR GÜNÜ İFTAR SAATİ: 20:30

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

HACC-I EKBER VE HACC-I ASĞAR NE DEMEK?

"Hacc-ı ekber" ifadesi Kur'an-ı Kerim'de, "Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlü'nden bütün insanlara bir bildiridir." (Tevbe, 9/3) şeklinde geçmektedir. Bu âyetteki hacc-ı ekberin hangi anlamda olduğu konusunda farklı görüşler vardır (Kur'an Yolu, II, 724). Genel kabul gören görüşe göre, Hac mevsimi dışında Kâbe'ye yapılan ziyarete (umreye) hacc-ı asğar; hac mevsiminde yapılan ziyarete de hacc-ı ekber denir. Bayramın birinci gününe de "hacc-ı ekber" denilir (Zeylaî, Tebyîn, II, 33). Hz. Ali (r.a.), "Resûlullah'a (s.a.s.) el-haccü'l-ekber hangi gündür? diye sordum; 'Bayramın ilk günüdür.' buyurdular." demiştir (Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'an, 10).

Halk arasında ve bazı kaynaklarda arefe günü veya kurban bayramının birinci gününün cumaya rastladığı dönemde yapılan hacca, "hacc-ı ekber" denildiğine dair bir anlayış vardır. Ancak bunun güçlü bir dayanağı yoktur.

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