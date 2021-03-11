TEKİRDAĞ Hırsızlık yaptıklarını fark eden mağaza görevlisini bıçakla yaraladılar

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Hırsızlık yaptıklarını fark eden mağaza görevlisini bıçakla yaraladılarTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde müşteri gibi girdikleri mağazadan çilingir malzemeleri çalıp kaçmak isterken kendilerini fark eden mağaza çalışanı M.B.?yi bıçakla yaralayan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Hırsızlık yaptıklarını fark eden mağaza görevlisini bıçakla yaraladılar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde müşteri gibi girdikleri mağazadan çilingir malzemeleri çalıp kaçmak isterken kendilerini fark eden mağaza çalışanı M.B.?yi bıçakla yaralayan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden Ö.H.'nin 41, M.B.'nin 77 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Çorlu ilçesindeki Omurtak Mahallesi'nde bulunan mağazaya M.B. ile Ö.H., müşteri gibi girip, çilingir malzemeleri çaldı. Mağaza görevlisi M.B., durumu fark edip, ikilinin yanına gitti.

Şüphelilerden aldıkları malzemelerin ödemesini yapmalarını istedi. Şüpheliler, ödeme yaptıklarını iddia edince M.B., alışveriş fişini göstermelerini aksi halde durumu polise bildireceğini söyledi. Bunun üzerine çıkan kavgada, ikili M.B.'yi bıçakladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, M.B. hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ö.H. ve M.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ö.H.'nin 41, M.B.'nin ise 77 suç kaydı bulunduğu cezaevinden bir süre önce çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı