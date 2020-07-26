TEKİRDAĞ Hindiler, sahibinin komutuyla uçuyor
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TEKİRDAĞ Hindiler, sahibinin komutuyla uçuyor

Hindiler, sahibinin komutuyla uçuyorTEKİRDAĞ'da hindi besiciliği yapan Adem Darıcı'nın (45), yavruyken alıp yetiştirdiği hayvanlar, verdiği komutla uçarak peşinden geliyor.

26.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:03

Hindiler, sahibinin komutuyla uçuyor

TEKİRDAĞ'da hindi besiciliği yapan Adem Darıcı'nın (45), yavruyken alıp yetiştirdiği hayvanlar, verdiği komutla uçarak peşinden geliyor. Hindilerin yaklaşık yarım dakika boyunca uçması, görsel şölen oluşturuyor

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin kırsal Kaşıkçı Mahallesi'nde yaşayan Adem Darıcı, inşaat malzemesi işletmesini bırakarak, 4 yıl önce köyüne dönüp, baba mesleği hindi yetiştiriciliğine başladı. Yaz aylarında köyün dışına kurduğu çadıra yerleşip hayvanlarını da yanında götüren Darıcı, her sabah onları otluk alanda besliyor. Darıcı'nın civcivken aldığı hindileri, verdiği komutlarla hareket ediyor. Darıcı'nın hindilere verdiği komutlarla havada uçtukları anlarda çektiği görüntüler büyük ilgi görüyor.

Darıcı'nın, 'oooo' diye çıkardığı sesle hindiler bulundukları yerden havalanıp, peşinden uçarak geliyor. Havada yaklaşık 30 saniye kadar kalan hindilerin uçuşu görsel bir şölen oluşturuyor. Hindi beslemenin ilk iki ayının zor olduğunu belirten Darıcı, "2016 yılından beri bu işi yapıyorum. Bunlar zaten sürekli komutla hareket ediyorlar. Benim verdiğim komutlara göre hareket ediyorlar. 'Oooo' diye bir ses çıkartıyorum ona alışıyorlar veya herhangi bir sese de alışabilirler. Ben nereye gidersen beni takip ediyorlar. Şu an bin 400 hindim var. Küçükken çok zor bakımları özellikle. Aldığımızda ilk bir ay çok önemli. İlk bir ayı atlattığın zaman bir daha ölümler de az oluyor büyümeleri ve bakımları kolaylaşıyor" dedi.

'YİYECEKLERİ GÜZELSE UÇUYORLAR'

Hindilerin yiyeceklerinin güzel olduğu yerlere uçarak gittiklerini belirten Darıcı, "Bunlar özlediği tarlaya gideceği yerde yiyeceği güzelse uçarak giderler, öyle bir özellikleri var. Hindileri Balıkesir'den alıyoruz, aldığımız yerden aşılı ve bir günlük geliyorlar. Yem yemeden geliyorlar yemi suyu burada görüyorlar. Sekiz ay süren bir bakımları var. Nisan ayında aldık kısmetse ekim, kasım, aralık aylarında satışını yapacağız" diye konuştu.

'YÜKSEK RAMPADAN DAHA GÜZEL UÇUYORLAR'

Hindi besiciliğinin baba mesleği olduğunu söyleyen Darıcı, "Benim daha önce inşaat malzemeleri depom vardı. İşler sıkıntıya girince o sektörü bıraktım ve baba mesleğine döndüm. Hindilerden memnunum. Kırda doğal besleniyorlar, ilk 2 aydan sonra kıra çıkıp besleniyor Kasım ayına kadar. Hindiler keyiflendiği zaman uçuyorlar. Hele de bir yüksek rampa gördüklerinde daha güzel uçuyorlar" dedi.

Hindiye her geçen gün yoğun ilgi olduğunu ve bunun için bağ- bahçelerde bakanların sayılarının da arttığını belirten Darıcı, "Hindilere ilgi çok yüksek. Fakat bu hindi sevilmeyen bir hayvan. Yavruyken ailesi için, bahçesi için alanlar oluyor 5- 10 tane ama. Bizim asıl satışımız kasım ayından sonra. Hindiler yetişmiş oluyor, kilolarını doldurmuş oluyorlar. Erkekler yaklaşık 12 kilo civarında, dişiler ise 7 kilo civarında oluyorlar" dedi.

TEKİRDAĞ Hindiler, sahibinin komutuyla uçuyor

Kaynak: DHA

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