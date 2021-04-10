"Tekirdağ Hatırası" projesiyle kadınlar hediyelik eşya üreterek kazanç sağlayacak

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Süleymanpaşa Belediyesince başlatılan "Tekirdağ Hatırası" projesi ile kadınlar yöreye özgü hediyelik eşya üreterek ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Süleymanpaşa Belediyesince başlatılan "Tekirdağ Hatırası" projesi ile kadınlar yöreye özgü hediyelik eşya üreterek ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Tekirdağ İŞKUR, ve Tekirdağ Halk Eğitim Merkezinin de destek verdiği projede, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının sağlanması ve turizm gelirinin arttırılması hedefleniyor.

Proje ile hediyelik eşya üretiminin ve istihdamın artmasına katkı sağlamanın yanı sıra hediyelik eşyalarda yöreye özgü ürünlerin belirli bir kaliteye ulaşması da sağlanacak.

Proje süresince 100 kadına eğitim verilerek ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması planlanıyor.

KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, proje ile kadınların sosyal ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlanacağını söyledi.

Şahin, kadınların iki grup halinde eğitim alacağını ifade ederek, "Hediyelik eşyalar üreterek ilin tarihi ve doğal güzelliklerinin de tanıtımına katkı sağlayacaklar. Kadınların üreteceği hediyelik eşyalarla belirli bir kaliteye de ulaşılacak. Ürünlerin satışı için gerekli pazar imkanı kadınlara sağlanacak. Amacımız kadın emeğini desteklemek ve kadının aile içerisinde üretken bireyler olmasını sağlamak." dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de ajans olarak manevi ve maddi konularda projenin en başından sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti.

Kentte hediyelik eşya konusunda eksikler olduğu belirten Şahin, "Yurt dışından, şehir dışından gelenler, şehri gezdikten sonra hatıra olarak neler alabilir, diye sorduğumuzda çok bir çeşit olmadığını görmüştük. 'Böyle bir proje olur mu?' diye düşündük. Projelendirdik yeri sağ olsun başkanımız destek verdi makine ve cihazları aldık. İnşallah ilk etapta 15 daha sonra 100 kişiye tamamlanacak şekilde kadınlarımız eğitim alacak. Kadınlar hem meslek sahibi olacak hem de para kazanabilecekler." diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise evde kalan kadınların meslek edindirilmesi konusunda projenin faydalı olacağını dile getirerek, "Kadınların üreteceği hediyelik eşyalar turistik yerlerde oluşturulacak stantlarda satışa sunulacak. Kadınlar hem üretecek hem de kendilerine kazanç sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de projeye destek verdikleri için mutlu olduklarını, kadınların kente katkı sağlayarak ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman