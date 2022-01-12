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Tekirdağ güne karla uyandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Tekirdağ güne karla uyandı Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı sabah saatlerinde Tekirdağ'ın merkezine ulaşarak kenti beyaza büründürdü.

Tekirdağ güne karla uyandı

TEKİRDAĞ - Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı sabah saatlerinde Tekirdağ'ın merkezine ulaşarak kenti beyaza büründürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra dün akşam Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan kar yağışı Edirne ve Kırklareli'nden sonra Tekirdağ'a ulaştı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı çatılar ve araçların üzerini beyaza büründürdü. Kar yağışı sebebiyle trafikte bulunan sürücülerde ilerlemekte güçlük çekerken, emniyet ekipleri tarafından daha dikkatli olunmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Kar yağışına sevinen vatandaşlar ise günlerdir bu kar yağışını beklediklerini dile getirdiler.

Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ güne karla uyandı

Tekirdağ güne karla uyandı

Tekirdağ güne karla uyandı

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