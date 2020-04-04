Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor TEKİRDAĞ Gençlik Merkezi'nde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

TEKİRDAĞ Gençlik Merkezi'nde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

Tekirdağ Gençlik Merkezi, koronavirüs ile mücadelede büyük emek harcayan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretmeye başladı. Müdüründen, personeline seferber olan merkezde 8 bin yüz siperliği üretilmesi hedefleniyor. Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, her hafta yapımı tamamlanan siperlikleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini belirterek, "Dünyada yaygınlaşmakta olan koronavirüs salgınında en büyük sıkıntıyı çalışan sağlıkçılarımız çekmektedir. Biz de sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla merkezlerimizde siperlik üretimine geçtik. Ürettiğimiz siperleri haftalık olarak İl Sağlık Müdürlüğümüze verip sağlık çalışanlarına verilmesini sağlayacağız. Biz şu anda aylık 8 bin tane üretmeyi hedefliyoruz. İhtiyaca göre çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA