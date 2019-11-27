Tekirdağ fetö şüphelileri adliyeye sevk edildi

27.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:26

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖPDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturmasında ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da 7 ilde eşzamanlı yapılan operasyonla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yakalanarak Tekirdağ'a getirildi. Aralarında muvazzaf albay, daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA