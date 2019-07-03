TEKİRDAĞ Evinde kalp krizi geçiren astsubay, hayatını kaybetti

Evinde kalp krizi geçiren astsubay, hayatını kaybetti

Tekirdağ'da görev yapan ve mesai sonrası kaldığı lojmanda kalp krizi geçiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen (47) yaşamını yitirdi. Özmen'in cenazesi İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki askeri törenin ardından memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz kampüsünde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen, dün gece iş çıkışı gittiği lojmanlardaki evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve çağrılan ambulans ile Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen Özmen, yolda hayatını kaybetti.

Musa Özmen için Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa kaymakamı Aslan Yurt, 8. Mekanize Tugay komutanı, Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu,Tekirdağ cumhuriyet başsavcısı Güngör Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa aydın, İl Jandarma Alay komutan vekili, Albay Haşim Göksel, NKÜ Rektörü Prof. Dr Mümin Şahin, Vefat eden Musa Özmen'in ailesi ve yakınları ile askeri ve emniyet personeli katıldı. Düzenlenen törende Özmen'in öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dua okundu. Özmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Musa Özmen'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karlıköy'de toprağa verildi.

Kaynak: DHA