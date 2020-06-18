TEKİRDAĞ Evde ürettiği plaj hasırları ile çantaları 6 ülkeye satıyor Evde ürettiği plaj hasırları ile çantaları 6 ülkeye satıyorTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Gülden Durmuş (39), evinde rengarenk plastik şeritlerden ürettiği el çantaları ve plaj hasırlarına koronavirüs salgınından sonra büyük ilgi gösterilmeye başlandı.

Evde ürettiği plaj hasırları ile çantaları 6 ülkeye satıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Gülden Durmuş (39), evinde rengarenk plastik şeritlerden ürettiği el çantaları ve plaj hasırlarına koronavirüs salgınından sonra büyük ilgi gösterilmeye başlandı. İnternet üzeri ve festivallerde ürettiği çanta ve hasırlara pandemi sonrasında özellikle Danimarka'dan yoğun talep geldi. Günde 3-4 çanta üretebilen Durmuş, "Pandemi döneminden çıktığımız bu günlerde, plaj hasırlarımıza yoğun ilgi var talep var.Özellikle takım yaptırıyorlar çantası ile birlikte. Özel tasarımla yaptırıyorlar. Şu anda Danimarka, Almanya, İtalya, Amerika, KKTC ve Hollanda'ya gönderiyorum" dedi.

Çorlu'da 6 yıl önce, kaldırım taşlarını yapan ustaların attığı plastik şeritleri toplayıp eve götüren ve çanta yapmaya başlayan Gülden Durmuş, bugün 6 ülkeye ürün satmaya başladı. Koronavirüs süreciyle şahsa özel ürün satışlarına artış yaşandığını ifade eden Durmuş, özellikle yurtdışından da yoğun ilgi olduğunu belirtti. Durmuş, son dönemde yaşanan salgınla birlikte kişilerin plajlarda kullanacakları hasırlara da ağırlık gösterdiğini belirterek, satışlarını ise internet üzerinden yaptığını söyledi.

'ÖZELLİKLE GENÇLER VE KADINLARDAN YOĞUN İLGİ VAR'

Özellikle kadınların ürünlere yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Durmuş,"Yolda bulduğum şeritler ile bu işe başladım. 6 yıldır çanta yapıp satıyorum. Bayanların yoğun ilgisi var. Çok sağlam olmasından dolayı çantalarımız 40 ile 50 kiloya kadar çekme kapasitesine sahip. Market alış verişlerinde genellikle müşterilerimiz alıyorlar eve geldiklerinde çamaşır suyunla dezenfekte edebiliyorlar ve yıkayabiliyorlar. Bozulma, yırtılma herhangi bir şekilde deforme olma imkanı kesinlikle yok. Bu aralar genellikle gençlerimiz omuz askı detaylı çantalara rağbet gösteriyorlar. Bütün gençlerde bunları görebilirsiniz. Yıkanabilme özelliğinden dolayı tercih ediliyor. Sadece Türkiye değil yurt dışına da gönderiyoruz" dedi.

6 ÜLKEYE ÜRÜN SATIYOR

Pandemi döneminde özellikle kişilerin şahsi kullanabilecekleri plaj hasırlarına da yoğun ilgi gösterdiğini belirten Durmuş, 6 ülkeye ürün sattığını belirtti. Durmuş, "Pandemi döneminden çıktığımız bu günlerde, plaj hasırlarımıza yoğun talep var. Özellikle takım yaptırıyorlar çantası ile birlikte. Özel tasarım da yaptırıyorlar. Şu anda 6 ülkeye ihracat yapıyorum. Danimarka, Almanya, İtalya, Amerika'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hollanda'ya gönderiyorum. Çantalarımıza da yoğun talep var" diye konuştu.

SATIŞLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Satışlarını internet üzerinden yaptığını dile getiren Durmuş, "Özellikle pandemi döneminden çıktığımız bu günlerde yoğun talep var. Satışlarımı belediyelerin düzenlediği etkinliklerde yapıyordum. Ancak koronovirüs nedeniyle şimdi satışlarımı internet üzerinden yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA