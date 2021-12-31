Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık AA'nın
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fındık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını seçen Fındık, yaşam kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu" sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title