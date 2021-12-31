Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fındık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını seçen Fındık, yaşam kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu" sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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