Tekirdağ Emniyet Müdürü Erduğan, Roman Derneğini ziyaret etti

07.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:06

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Karadeniz Mahallesi TOKİ Evleri Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Yıldırım ve dernek üyelerini ziyaret eden Erduğan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Yıldırım ve Roman vatandaşlar ziyaret için Erduğan'a teşekkür etti.

Erduğan, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşların emniyet ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılacağını ifade etti.

Ziyarette Erduğan'a, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Aykut Efe ile Fatih Bozboyacı, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Koray Çakar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hamdi Ünlü, Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Süleyman Yıldırım eşlik etti.

Erduğan, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA