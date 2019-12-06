Tekirdağ Emniyet Müdürü Erduğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:04

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Erduğan, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün Çanakkale'de çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu" fotoğrafını seçti. "Yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Erduğan, "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın Azmi" karesine oy verdi.

Erduğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi. Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Erduğan, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel ve değerli. Bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmak zor. Zor olsa da içlerinden en beğendiklerimi seçtim." dedi.

Kaynak: AA