TEKİRDAĞ Elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir elektrik firmasında staj yapan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı öğrencisi Kadir Tüsün (22), akaryakıt istasyonu üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Malkara - Hayrabolu karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir elektrik firmasında stajyer olarak çalışan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı 2'inci sınıf öğrencisi Kadir Tüsün, üç arkadaşıyla birlikte bir akaryakıt istasyonunda elektrik tesisatı bakımı için gitti. Tüsün, akaryakıt istasyonda elektrik kablosu değiştirmek isterken, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çalışıma arkadaşlarının haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Tüsün, düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tüsün, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Tüsün, buradan İstanbul'a sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA