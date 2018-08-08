Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında, 2018 yılı Tekirdağ Ekonomi Günleri toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda, ilin ekonomik durumu ve potansiyeli ile Tekirdağ sanayisi ve ekonomisinin genel durumu, Marmara Bölgesi'ndeki ve ülkedeki durum mercek altına alınarak gelecek vizyonu değerlendirildi.

Vali Ceylan, programda yaptığı konuşmada, Tekirdağ tarımının yanında istihdam ve ekonomi potansiyeli açısından sanayiye dayalı bir il olduğu belirterek, ilin katma değeri yüksek ürünlerle bölgedeki potansiyelinin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ise yaptığı sunumda, Tekirdağ'ın sanayi durumunun ülkedeki ve bölgedeki yeri, ilin sanayisinin sektörler ve alt sektörler itibarıyla genel durumu, sanayisinin yüksek teknolojiye geçişiyle ilgili yürütülen çalışmalar Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin durumu ile ekonomik veriler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.