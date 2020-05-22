TEKİRDAĞ Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ'da
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TEKİRDAĞ Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ'da

Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ'daDÜNYANIN en büyük konteyner gemisi MSC Oscar, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na demir attı.

22.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:22

Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ'da

DÜNYANIN en büyük konteyner gemisi MSC Oscar, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na demir attı. Kurban kesilerek ve dua edilerek karşılanan gemi limanda 2 gün kalacak. Gemide, 5 bin konteyner elleçlemesi yapılacak.

2015 yılında imal edildiğinde dünyanın en büyük konteyner gemisi unvanını alan 400 metre uzunluğu ve 59 metre genişliği ile 4 futbol sahası büyüklüğünde olan MSC Oscar, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na yanaştı. Geminin limana gelişiyle birlikte kurban kesilerek, dua edildi.

'BÖLGENİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR'

Asyaport Limanı Planlama Müdürü Gökmen Azatlı, "MSC Oscar gemimiz, 2015 yılında yapımı ile dünyadaki en büyük konteyner gemisi unvanına sahip bir gemimiz. Yük taşımacılığı yapan bir gemimiz. Gemi bizden sonra Pire Limanı'na geçip, yüklerini alarak Uzakdoğu'ya gidecek. Oscar gemisi bizim için çok önemli bir gemi. Bu gemiyi limanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Azatlı, MSC Oscar sınıfı gemilerin tam dolu olarak Türkiye'de sadece Asyaport Limanı'na yanaşabildiğini ifade ederek, "Gemi Uzakdoğu bağlantılı Tiger ismiyle çalışan bir yük gemisi. Bir önceki limanı İstanbul'du. Buradan da Pire Limanı'na geçip, yüklerini aldıktan sonra Uzakdoğu'ya hareket edecek. Limanımızda ortalama 5 bin 100 konteynır elleçlemesi yapılacak. Yaklaşık 2 bin 400 tahliyesi var" dedi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Paris'teki Eyfel Kulesi'nden yaklaşık 100 metre daha uzun olan MSC Oscar gemisi, 346 bin evin elektriğini sağlayacak 19,8 milyon güneş paneli, 2,4 mikrodalga fırın, 1.15 milyon çamaşır makinesi ya da 2.4 milyon aracın ihtiyacını karşılayabilecek toplam 9.61 milyon lastiği tek seferde taşıyabiliyor. MSC Oscar sınıfı gemiler, limanda, yüklerine müşterilerinin ihtiyacı olana kadar bekletiliyor. Bu sınıftaki gemilerin ülkeye gelmesi, Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki kilit konumunu gösteriyor. Gemi iki gün sonra Tekirdağ'dan ayrılacak.

Elleçleme Nedir?

Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler.

TEKİRDAĞ Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ'da

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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