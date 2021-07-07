Tekirdağ doğurganlık hızında 45'inci sırada

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre doğurganlık hızında Tekirdağ 1,65 ile en düşük iller arasında 45'inci sırada yer aldı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre doğurganlık hızında Tekirdağ 1,65 ile en düşük iller arasında 45'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü Dünya Nüfus Günün kapsamında doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi. Tekirdağ ise 1,65 ile en düşük iller arasında 45. sırada yer aldı.

Tekirdağ kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 24,8 oldu

Açıklamanın devamında, "İlk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunmakta, bu da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabilmektedir. Kadınlarda 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında 25,1'e yükseldi. Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşının illere göre dağılımı incelendiğinde, 27,6 ile Tunceli'nin evlenme yaşı en yüksek olan il olduğu görüldü. Tunceli'yi, 26,8 ile Artvin, Rize ve 26,4 ile İstanbul ve Trabzon izledi. Ortalama ilk evlenme yaşı en düşük olan iller ise 22,2 ile Ağrı, 22,8 ile Muş ve 23 ile Niğde ve Kars oldu. Tekirdağ ili ise kadınların ortalama ilk evlenme yaşında 24,8 ile 42. sırada yer aldı" denildi.

Tekirdağ ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 26,9 oldu

Türkiye genelinde illere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 2020 yılı verilerine göre, "İstanbul ili 28,1 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul ilini 27,8 ile İzmir, Rize, Muğla illeri, 27,7 ile Trabzon ve Eskişehir, 27,6 ile Kırklareli ili takip etti. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı en düşük iller ise Ağrı 23,3, Muş 23,6, Şanlıurfa ve Bitlis 24,2, Van ve Kars 24,4 ile olmuştur. Tekirdağ ili ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 2019 yılında 26,8 iken 2020 yılında 26,9'a yükselmiş 21. sırada yer almıştır" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı