Tekirdağ Dedesinden Habersiz Aldığı Otomobille Kaza Yaptı, Arkadaşı Öldü

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde 16 yaşındaki Gökhan Doluca, dedesinin yatsı namazına gittiği cami önünde bıraktığı otomobili habersiz alarak 15 yaşındaki arkadaşı Ömer Şenuvalı ile birlikte dolaşmaya çıktı. Ehliyetsiz sürücü Doluca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarken, kazada Ömer Şenuvalı hayatını kaybetti.



Malkara İlçesi'nde oturan 69 yaşındaki Recep Öztürk, damadına ait 59 AC 782 plakalı otomobilini alarak dün gece yatsı namazı için camiye gitti. Anahtarı otomobilin üzerinde bırakan Öztürk, camiye girdikten sonra torunu olan Gökhan Doluca, dedesinden habersiz arkadaşı Ömer Şenuvalı ile birlikte dolaşmaya çıktı. Doluca'nın kullandığı otomobil, Sırtbey Mahallesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Doluca hafif şekilde yaralanırken, yanındaki arkadaşı Ömer Şenuvalı hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Doluca ayakta tedavi edilerek ifadesi için Malkara Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, hayatını kaybeden Şenuvalı'nın cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Torununun otomobille kaza yaptığını duyan Recep Öztürk, olay yerine geldi. Torunu Gökhan Doluca'nın otomobili kendisinden habersiz aldığını anlatan Öztürk, "Ben namaz kılmaya camiye gitmiştim. Arabada caminin önündeydi. Torunumla arkadaşı gelip arabayı caminin önünden benden habersiz almışlar. Gezip dönerken arabayı mıcıra kaptırıyorlar. Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atıyorlar. O sırada yanındaki arkadaşı hayatını kaybediyor. Bana da namaz kılarken camide haber verdiler" dedi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.