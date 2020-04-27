Tekirdağ'dan Uludağ'ın karlı zirvelerini görüntüledi TEKİRDAĞ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağında, oturduğu evin çatısından, 180 kilometre uzaklıktaki Bursa Uludağ'daki karlı zirveyi görüntülediğini söyledi.

TEKİRDAĞ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağında, oturduğu evin çatısından, 180 kilometre uzaklıktaki Bursa Uludağ'daki karlı zirveyi görüntülediğini söyledi. Uskan, "Google Earth açarak Tekirdağ ile Bursa arasına bir çizgi çektim. Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım. Karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum" dedi.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle herkes, evlerine çekilirken, şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilen Türkiye'de, 30 il ve Zonguldak'ta hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Trafik yoğunluğu, en düşük seviyelere inerken, bazı fabrikalarda ise üretime ara verilmesiyle büyükşehirlerde hava kirliliği azaldı. Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan, reklamcı ve fotoğraf tutkunu İlker Uskan da oturduğu binanın 7'nci katına çıkıp, kamera ve fotoğraf makinesi ile kuş uçuşu 180 kilometre olan Bursa'daki Uludağ'ın karlı zirvesini görüntülediğini belirtti.

'GOOGLE EARTH İLE TEYİT ETTİM'Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında, evinde kaldığını söyleyen İlker Uskan, fotoğraf çekmenin kendisi için tutku olduğunu belirtti. Kardeşinin, kendisine denizin karşısında bir dağın göründüğünü ve 'Bu Uludağ olabilir mi?' diye mesaj attığını anlatan Uskan, şunları kaydetti:

"Karşı tarafı tek görebileceğim nokta evin çatısıydı. Hemen ekipmanımı alıp çatıya çıktım. Baktığınız da gözle de görünüyordu ama emin olmak istedim. Çünkü Marmara Adası'nda bulunan mermer ocakları da olabilir, diye düşündüm. Zaman zaman mermer ocakları da beyaz olarak gözüküyor. İnsanları yanlış bilgilendirmemek için o noktayı hem görüntüledim, aynı zamanda doğrulamak istedim. Google Earth açarak Tekirdağ ile Bursa arasına bir çizgi çektim. Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım. ve karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum. Bir fotoğrafçı olarak Erdek Yarımadası ve adalar gözüküyordu ama Tekirdağ'dan Uludağ'ın görüneceği hiç aklıma gelmezdi. Tekirdağ'da çıplak gözle de Uludağ'ı gördüm bunu biraz daha kaliteli olarak görüntüledik ve bunu başardık."

Kaynak: DHA