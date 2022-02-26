Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi - Haberler

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Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Ukrayna'ya acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından hazırlanan, içinde insani yardım malzemesi bulunan 5 tır Ukrayna'ya uğurlandı.

AFAD Lojistik Merkezindeki uğurlama törenine Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra AFAD İl Müdürü Recep Erol ve AFAD personeli katıldı.

Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi

Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi

Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Ukrayna, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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