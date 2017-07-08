Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede beton yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, beton yol çalışmalarını Malkara'da sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ilçenin en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesinde üst yapı çalışması yürütüyor.



İnönü Caddesinde yol kenarlarında siyah ve beyaz renkli kaldırım taşları ve bordür taşlarının döşenmesinin ardından zemin dolgusu yapılarak, silindirle sıkıştırma işlemi uygulandı.



-Süleymanpaşa Belediyesi Macar öğrencileri misafir etti



Süleymanpaşa Belediyesi, özel bir eğitim kurumunun misafiri olarak Tekirdağ'da bulunan Macaristan'ın Kecskemet kentinden gelen öğrencileri ağırladı.



Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler ilk olarak Müzik Teknolojileri Müzesi ve Değirmenaltı Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.



Süleymanpaşa Belediyesi Çalgı Yapım Atölyesi'nde inşa edilen çeşitli enstrümanların sergilendiği Müzik Teknolojileri Müzesini ziyaret eden yaşları 10 ile 17 arası olan Macar ve Tekirdağlı öğrencilere müzedeki müzik aletleri ile ilgili bilgi verildi.



Öğrenciler, flüt ve ney dinletisi eşliğinde vakit geçirirken, Macar gençler kendi dillerinde şarkılar söyleyerek ziyarete renk kattı.



Süleymanpaşa'nın kardeş kenti olan Kecskemet'ten gelen öğrencilerin bir sonraki durağı ise Süleymanpaşa Belediyesinin Değirmenaltı Mahallesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde hizmete açtığı "Alternatif Sahne" oldu.