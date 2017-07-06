Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.



Çorlu Belediyesi MeclisToplantı Salonunda Belediye Başkan Vekili Serhad Çatalkaya başkanlığında gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda, Çorlu Avcılar Derneği ile ortak proje yapılması amacıyla imzalanacak protokol için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.



Ergene Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Lapta Festivali'ne katılması



Ergene Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs'ta düzenlenen Geleneksel 8. Lapta Kültür Festivali'nde sahne aldı.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a gönderdikleri halk dansları topluluğunun burada sahne alarak halk ile bir araya geldiğini söyledi.



Eğitmen ve dansçılar ile birlikte toplam 18 kişilik ekibin Lapta Festivali'ne gittiğini ifade eden Yüksel, sosyal belediyecilik anlamında ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.



Yüksel, yeni kurulmuş bir ilçe olmalarına rağmen birçok köklü projeyi hayata koyduklarını belirterek, "Bunların arasında halk dansları topluluğunu kurmak vardı. Bu topluluk, çok ciddi çalışma süreci geçirdi ve şimdi yerel ve uluslararası festivallerde boy gösteriyor. En son Kıbrıs'taki Lapta Festivali'nde çok güzel bir sahne yaptılar. Bundan sonra da onları bu gibi festivallere yollayacağız." diye konuştu.



Çorlu TSO'da imza töreni



Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Özel Pera Dil Akademisi arasında karşılıklı işbirliğini teşvik etmek ve eğitim hizmetlerinde avantajlar sağlanması amacıyla indirim protokolü imzalandı.



Çorlu TSO'da yapılan imza töreninde konuşan Çorlu TSO Başkanı İbrahim Gönül, bu protokol sayesinde üyelerinin dil akademisindeki kurslardan yüzde 25 indirim alacağını söyledi.



Gönül, protokolün sadece üyelere değil çocuklarına ve eşlerine de aynı imkanı sağladığını ifade ederek, "Gerçekleşen protokolle birlikte odamız üyeleri ve çocukları, meclis üyeleri ve çocukları ile personelimiz yüzde 25 indirimden yararlanabilecekler. Bu protokol bir yıllığına geçerli olacak. hayırlı olsun" dedi.



Törende, hazırlanan protokol Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gönül, Kurucu Müdür Ferit Gürsu ve Kurucu Halkla İlişkiler Müdürü Hülya Perin tarafından imza altına alındı.