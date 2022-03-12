Ergene Atatürk Evi ve Müzesi'ne öğrenciler ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırdıkları güzel bir eser olan Atatürk Evi ve Müzesi'nin öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi.

Çocukların Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etmelerinin gelecek adına önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada yapılan ziyaretlerde görevlilerimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yazdığı kahramanlık destanı başta olmak üzere bizlere armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bilgiler aktarıyorlar. Öğrenciler için son derece keyifli geçen ziyaretler bizleri de son derece mutlu ediyor."

Ergene Velimeşespor, Afyonspor maçına hazırlanıyor

Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, Bodrumspor galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadıklarını, Afyonspor maçını da galibiyetle tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ergene Velimeşespor, Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Klüp Başkanı Bezgin, yaptığı açıklamada, ikinci yarısını 10 kişi oynadıkları Bodrumspor maçından 2-0 galip ayrıldıkları için büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Biri deplasman olmak üzere üst üste aldıkları iki galibiyet ile ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladıklarını aktaran Bezgin, şunları kaydetti:

"Bu takıma ve teknik ekibe sonuna kadar güveniyorum. Ligde play off mücadelesi veren ve son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan güçlü bir takımı özellikle ikinci yarısını 10 kişi oynayarak 2-0 mağlup ettik. Ergene Velimeşespor her maçına kazanmak için çıkıyor, rakiplerimizin ligde üst sıralarda bulunması bizi ilgilendirmiyor, kimseden çekinmiyor ve korkmuyoruz. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."