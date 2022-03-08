Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler

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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Yunanistan'ın Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.

Yunanistan'ın Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.

Konuğunu makamında kabul eden Yurdakul, Mümin'e ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Konuk mevkidaşına Yurdakul çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Mümin de kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Yassıköy Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

- Saray'da Kadınlar Günü programı

Saray ilçesinde 8 Mart Dünya kadınlar günü programı düzenlendi.

Saray Belediyesince Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda şarkıcı Semih Demirci konser verdi.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş yaptığı konuşmada kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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AA / Ömür Çolak - Güncel

Ulaş Yurdakul, Kadınlar Günü, Yunanistan, Saray, Güncel, Haberler

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