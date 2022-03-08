TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da görev yapan kadın muhtarlar Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki kadın muhtarlar Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, kadın muhtarların ve onların nezdinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

- Rektör Şahin'den KADEM'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilci Zeynep Şentop Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kurumlar arası iş birliği ve birlikte yürütülen projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, üniversite olarak Tekirdağ'a ve bölgeye katkı sağlayacak her türlü projeye destek vermekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

KADEM temsilcisi Şahin de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek konuklara teşekkür etti.

Ziyarette rektör Şahin'e, eşi Selda Şahin ile NKÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM) Müdürü Öğretim Üyesi Ezgi Cankurt eşlik etti.

-Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri yağ denetimi yaptı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler marketlerde stokçuluğa karşı denetimlerini sürdürüyor.

???????Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal'ın eşliğince yapılan denetimlerde, stokçuluğa rastlanmazken, tespit edilen diğer eksikliklerle ilgili yetkililere uyarılarda bulunuldu.