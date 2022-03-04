ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Çorlu Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi arasında ortak hizmet projesi yapılması hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait olan Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 2942 sayılı kanunun 30. maddesine istinaden devri konusunun görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, içkili bölge taleplerinin görüşülmek üzere içişleri komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edilirken, Çorlu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde satışa sunulacak kahvaltı ürün grubunun ücret tarifesinin belirlenmek üzerine plan ve bütçe komisyonuna havalesi kararlaştırıldı.

Ergene Belediyesi geleceğin aşçılarını yetiştiriyor

Ergene Belediyesince düzenlenen Aşçı Çıraklığı Kursu devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Kültür Merkezi'ndeki mutfak atölyesinde devam eden kursların ilgi gördüğünü söyledi.

Mutfak bölümünde başlayan aşçı yardımcılığı kursu eğitimlerinin şef Gülbin Pekel nezaretinde sürdüğünü belirten Yüksel, kursiyerlere işe hazırlıktan hijyen eğitimine, yiyecek ve içecek hazırlamadan bulaşık yıkama ve çöp atmaya, besin öğeleri ve besin gruplarından pişirme ve hazırlama eğitimlerine kadar her konuda eğitim verildiğini kaydetti.

Yüksel, "Çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz İngilizce, resim kursu gibi eğitici kurslarımızın yanı sıra meslek edindirme kursları da düzenleyerek kadınların iş hayatında yerlerini alarak aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu eğitimlerde emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcılara da başarılar diliyorum." dedi.