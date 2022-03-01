TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi tarafından okullarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada eğitim öğretim kurumlarının bakım ve onarımlarını üstlendiklerini belirtti.

Okulların gerekli ve talep olunan ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Yüksel, okulların boya, badana, tamirat, tadilat, çatı onarımı, izolasyonlarının yapıldığını kaydetti.

Hiçbir talebe yanıtsız kalmadıklarını dile getiren Yüksel, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik hizmetlerinde de Ergene Belediyesi olarak gerekeni yapıyoruz. Okullarımızın, hemen her talebini karşılama konusunda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Eğitime desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Şehit mezarlığında çevre düzenlemesi

Ergene Belediyesince, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in kabrinde çevre düzenlemesi yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezar etrafında otları temizleyerek mermerler yeniledi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Yeşiltepe Mezarlığı'ndaki şehit mezarını düzenlediklerini belirtti.

Yüksel, şehit kabirlerine önem verdiklerini ifade etti.

ÇBSK voleybol takımı şampiyon oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Tekirdağ Genç Kızlar Süper Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) voleybol takımı namağlup şampiyon oldu.

Ligde Ata Gelişim Spor, Çerkezköy Atatürk İlkokulu Spor ve Marmara Spor ile karşı karşıya gelen ÇBSK, ligde oynadığı 6 müsabakayı da 3-0 kazanarak 18 puan topladı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, takımın başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Takımın nisan ayında yapılacak grup maçlarında Tekirdağ'ı temsil edeceğini belirten Sarıkurt, "Voleybol takımlarının elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyuyoruz. Lig şampiyonu ÇBSK genç kızlar ve lig ikincisi yıldız kızlar voleybol takım oyuncuları ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Takımların elde ettiği başarılı sonuçların spora gönül vermiş gençler için iyi birer örnek olacağına da inanıyorum." diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi

Ergene Belediyesince Sıfır Atık Projesi yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'ndeki çocuklara farkındalık eğitimi verildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, temiz ve sağlıklı çevre bilincini aşılamak için eğitim faaliyetlerinde bulunduklarını belirtti.

Sıfır Atık Projesi'ni önemsediklerini ifade eden Yüksel, geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının geri kazanımlarının önemli olduğunu söyledi.

Çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşümün önemi, sıfır atık yönetimi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve temiz çevre konularında bilinçlendirme eğitimi verildiğini aktaran Yüksel, bu hassasiyetin çocuk yaştan kazandırılması gerektiği kaydetti.

Muhasebeciler Haftası

Hayrabolu ilçesinde, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlatan törende, saygı duruşunda bulunuldu.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Hayrabolu Temsilcisi Gökhan Günal, konuşmasında, Muhasebeciler Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

Mali müşavir ve muhasebecilerin birçok mesleki sorununun bulunduğunu ifade eden Günal, her geçen yıl artan bir iş yükünün olduğunu kaydetti.

Yeni muhasebeciler yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Günal, "Hem istihdama katkıda bulunacak hem de mesleğimizi emin ellere teslim edeceğiz. Dünyanın ve ülkemizin genel ve özel koşulları, bizlere yüklediği sorumluluğun bilinci içinde örgütlü birer meslek üyesi olarak, mesleğimizi yeni teknolojilerle vizyonunu genişleteceğiz. Tüm meslektaşlarımın haftasını kutluyorum."

Törene, Belediye Başkanı Osman İnan da katıldı.