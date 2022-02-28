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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Malkara'da CHP İlçe Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malkara'da CHP İlçe Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası salonundan düzenlenen toplantıda İlçe Başkanı Hülya Ertan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıya CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, İlçe Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, belediye meclis üyeleri, dernek başkanları, muhtarlar ve parti üyeleri katıldı.

Polis başarılı öğrencileri maça götürdü

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, başarılı öğrencileri Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını izlemeye götürdü.

Sosyal içerikli faaliyetler kapsamında ekipler, Çorlu Lisesi ve Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nden 20 başarılı öğrenciyle Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını İstanbul'daki Nef Stadyumu'nda birlikte izledi.

Maç sonunda öğretmenler ve öğrenciler, polis memurlarıyla birlikte üzerinde "Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü" yazılı pankart açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Haberler

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