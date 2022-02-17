Marmaraereğlisi Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Karı Koca İşleri" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu'nda sahnelenen oyun, beğeni topladı.

Yunus Günçe'nin yazıp yönettiği, eşi Işık Selin Günçe ile oynadığı tiyatro oyunu, evliliğe yeni adım atan çiftin bu yolculuklarını komedi şeklinde sahneye taşıdı.

Oyun sonunda sanatçıları tebrik eden ve çiçek takdim eden Belediye Başkan Vekili Gönül Yılmaz, "Değerli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tiyatro, insan için çok önemli bir sanat dalıdır. Bugün sanatçılarımız güzel ve değerli bir oyunu sergilediler. Kendilerine ve etkinliğimize ilgi gösteren değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ergene Belediyesi Atatürk Evi Müzesi'ne ilgi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ocak ayında yoğun bir katılım ile açılışı gerçekleştirilen Ergene Belediyesi Atatürk Evi Müzesi'ne hafta içi ve hafta sonu ziyaretlerin devam ettiğini söyledi.

Yüksel, açıldığı tarihten itibaren vatandaşların akınına uğrayan müzeyi, Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu 2/D sınıfı öğrencilerinin büyük hayranlıkla gezdiğini kaydetti.

Yüksel, "Ergene Belediyesi Atatürk Evi Müzesi, Marmaracık Mahallesi Fatih Kızıltoprak Caddesi Ergene Belediyesi ek hizmet binası yanında yer alıyor. Buraya bölge esnafı, vatandaşlarımız ve eğitim öğretim kurumlarımız ziyaretler gerçekleştiriyor. Müzemiz, pazartesi hariç diğer günler saat 10.00 ile 19.00 arasında ziyarete açıktır." dedi.