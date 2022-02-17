TEKİRDAĞ (AA) - Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök ve Mülkiye Başmüfettişi Cumhur Çilesiz, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kök ve Çilesiz, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra bir süre Vali Yıldırım ile görüştü.

Vali Yıldırım, Kök ve Çilesiz'i Tekirdağ'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere gübre desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinde 6 mahallede gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Güveçli, Kermeyan, Karamurat, Sarnıç, Davuteli ve Mestanlar mahallelerinde üreticilere dağıtım yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, dağıtım programında yaptığı konuşmada, kırsal mahallelerde doğal ot kaynağı olan meraların daha verimli kullanılması için 7 yıldır projelerini uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Albayrak, Mera İyileştirme ve Yönetimi projesinin Türkiye'nin en büyük mera ıslah projesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Vasfını kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraların ot verimlerini arttırmak amacıyla 2022 yılında 7 mahallemizi daha proje kapsamına aldık. Projemiz 7 yılda toplam 133 mahallemizde uygulandı. Çiftçilerimizden halen çok ciddi talep gelmektedir. Bu talepler de yaptığımız uygulamanın ne kadar doğru ve faydalı olduğunu çok net bir şekilde göstermektedir. Ekonomimizin can damarı olan tarım için desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Bayram, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

-Süleymanpaşa Belediyesinin salgınla mücadele çalışması

Süleymanpaşa Belediyesinin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile hastaneler, resmi kurum binaları, kamusal alanların girişleri düzenli olarak dezenfekte edilmesinin yanı sıra, yürüyüş yolları, parklar, otobüs durakları, kaldırımlar, çöp konteynerlerinde de arındırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin dezenfeksiyon çalışmaları aralıklarla devam edecek.