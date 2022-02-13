TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü ile 154 ilçeye 154 okul kazandırılacağı bildirildi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (Çorlu TSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, üst kuruluşları olan TOBB'un, eğitimde yeni bir projeye imza attığı ve bu kapsamda talep üzerine Çorlu'ya da okul yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, her zaman dile getirdikleri ve çözülmesini istedikleri konunun başında mesleki eğitimde yaşanan sıkıntılar olduğunu aktardı.

TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün önemine değinen Volkan, " Çorlumuza bizlerin taleplerini destekleyerek yeni bir okul kazandıran başta TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Eğitime yatırımı geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören TOBB ve Oda-Borsalar olarak ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaplan'dan Başkan Yüksel'e ziyaret

İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Kaplan, Tekirdağ'da katılmış olduğu biz dizi programın ardından Yüksel'i de ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Ergene Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Tekirdağ genelinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in diğer belediyelere örnek olacak bir çok çalışmanın altına imza attığını belirterek bu güzel çalışmalarından dolayı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i tebrik ettiğini belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise, gerçekleşen ziyarette Ergene Belediyesi'nin ilçeye yapacağı yeni hizmet ve projeler hakkında bilgiler verirken, güzel yorumlarından ve nazik ziyaretlerinden dolayı Kaplan'a teşekkür etti.