ANKARA (AA) - Ergene Belediyesi çevre ve görüntü kirliliğine neden olan araç lastiklerini toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bu çalışmayı yürüttüğünü söyledi.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği doğrultusunda atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşümü amacıyla çalışma yapıldığını aktaran Yüksel, şöyle konuştu:

"Bir lastiğin geri dönüşüme gönderilmesiyle birçok ürün elde edilebiliyor. Ömrünü tamamlamış lastikleri geri kazandığımızda yaklaşık yüzde 73 oranında granül kauçuk malzemesi, yüzde 19 oranında çelik tel, yüzde 8 oranında ise tekstil ve diğer maddeler geri kazanılıyor. Bunun yanı sıra Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde atık piller, bitkisel ve madeni atık yağlar, elektrikli ve elektronik atıklar da toplanıyor."

-Ergene Velimeşespor Ankara deplasmanında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, 25. hafta maçında deplasmanda Ankaraspor ile 13.00'de Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.

Ligde geçen hafta sahasında Somaspor'a 2-1 yenilen Ergene Velimeşespor, bu yenilgiyi telafi etmek için Ankara deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Kulübün Başkanı Serkan Bezgin, futbolseverlerin ligin kalan maçlarında bambaşka bir takım göreceklerini belirterek, "Kadromuza dahil olan yeni oyuncularla gücümüze güç kattık. Somaspor karşısında baştan sona baskılı oynamamıza rağmen girdiğimiz gol fırsatlarını cömertçe harcayınca maalesef sahamızdaki maçtan yenilgi ile ayrıldık. Şimdi hem bu yenilgiyi telafi etmek hem de çıkışa geçmek için Ankaraspor deplasmanında kazanmak istiyoruz." dedi.