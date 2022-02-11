TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği 20 ton limonu, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, limonları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

Albayrak, güzel günlerde olduğu gibi zor günlerde de vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Mersin'de limonun önemli bir kısmı hasat edilemedi, limon dalında kaldı. Maliyetler de geçtiğimiz yıldan bu yana çok yükseldi. Üreticilerimiz büyük sıkıntı içerisinde. Hayata geçirdiği bu uygulama ile ürünlerini değerinde satamayan limon üreticilerine destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasına biz de dağıtım anlamında destek veriyoruz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak en kısa sürede 20 ton limonu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Belediyelerimiz ile yaptığımız dayanışma çerçevesinde toplam 100 ton limon ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşacak, üreticilerimiz de rahat bir nefes alacak."

-Tekirdağ TSO Başkanı Günay'a ziyaret

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Tepe ve Günay görüş alışverişinde bulundu.

Günay, Muratlı'da faaliyet gösteren üyelerin talep ve görüşlerini Tepe'ye iletti.

Ziyaretinden dolayı Günay, Tepe'ye teşekkür etti.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Çınar'a MHP Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstün ve MHP MYK Üyesi Murat Turna da eşlik etti.

Şahin, ziyaret için Çınar'a teşekkür etti.