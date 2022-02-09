ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında ilçe genelinde yürüttüğü asfalt, kaldırım ve yol çalışmaları kapsamında 132 bin metrekare kilit taşı ve yaklaşık 60 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, 2021 yılında yoğun bir mesai gerçekleştiren Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ile göz doldurduğunu belirtti.

Yoğun geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Tunçcan, şöyle devam etti:

"2021 yıl içerisinde 11 farklı mahalledeki 83 cadde ve sokakta çalışma yürüten ekiplerimiz bu çalışmalar kapsamında 180 bin metrekare sathi kaplaması, 24 mahallede 325 bin ton yol dolgu malzemesi serim çalışması tamamladı ve 22 mahallede ise 59 bin 284 ton asfalt serim çalışması yaptı. Asfalt çalışmalarının yanı sıra 12 mahallede yer alan 73 cadde ve sokakta 132 bin metrekare kilit taşı ile yol ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekiplerimiz 3.5 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu yapım çalışmalarını tamamladı. Belirlenen güzergahlarda ise bisiklet yolu yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

Ergene Belediyesi Atatürk Evi Müzesi ilgi görüyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi Atatürk Evi Müzesi'nin, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeye vatandaşlar tarafından gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Müzede Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar olan hayatının Türkçe olarak sesli ve görsel anlatımı yapıldığını da aktaran Yüksel, "Oluşturulan Atatürk ile hatıra köşesine gelen vatandaşlar hem Atatürk'ün silikon heykelleri ile fotoğraf çekiliyor hem de hazırlanan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazıyor. Atatürk'ün çocukluğunun, öğrencilik döneminin ve askeri hayatının yer aldığı Ergene Belediyesi Atatürk Evi Müzesi 3 kattan oluşuyor" diye konuştu.