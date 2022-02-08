TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerini ziyaret etti.

Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde köklere zarar vermeden ağaç ve fidanları topraktan sökmekte kullanmak için üretilen aracı inceledi.

Yüksel, atölyede kendi imkanları ile ürettikleri ekipmanlar sayesinde milyonlarca liralık tasarruf elde ettiklerini söyledi.

Belediyenin ihtiyaç duyduğu ekipmanları kendi imkanları ile üretmeye devam ettiklerini ifade eden Yüksel, "Belediye atölyelerimizde imal ettiğimiz araç ve ekipmanlara bir yenisini daha ekledik. Süleymanpaşa Belediyesi olarak kurduğumuz fidanlıkta yetiştireceğimiz fidanlar başta olmak üzere, belli bir boya ulaşan ağaçların köklerine zarar vermeden sökülmesini sağlayan aracı, kendi imkanlarımızla yaptık. Avrupa'nın birçok ülkesinde kullanılan araçlardan modelleyerek imal ettiğimiz fidan ve ağaç sökme makinemizin ilk testini gerçekleştirdik." dedi.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Üstübeç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Üstübeç ve Rektör Şahin görüş alışverişinde bulundu.

Üstübeç, bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan üniversitenin gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, çalışmalarından dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-TOBB tarafından Tekirdağ'a 4 okul yaptırılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında Tekirdağ'a 4 okul yaptırılacak.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, yaptığı yazılı açıklamada, okulların Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerine yaptırılacağını belirtti.

Günay, ülkenin geleceği ve çocukların eğitimi için TOBB olarak ellerini taşın altına koymaya devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Oda ve borsalarımızın bulunduğu 154 ilçeye 154 yeni okul yapılması için başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından imzaların atılmasıyla Türk İş Dünyası ve Tekirdağ İş Dünyası temsilcileri olarak büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Kentte yapılacak 4 yeni okulla Tekirdağ, TOBB nezdinde hak ettiği değeri aldığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Tekirdağ'ımız birçok alanda ülkemizin ilk 10 kenti arasında yer alırken, eğitim-öğretim hayatına kazandıracağımız okullarımızla birlikte gelecek yıllarda daha da üst seviyelere çıkacaktır." ifadelerini kullandı.