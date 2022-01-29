Ergene Belediyesince, çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Hizmet binasında düzenlenen eğitimde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş yerlerinde ve kamu kurum kuruluşlarına kanun ve yönetmeliklerde belirlenen zorunluluklar katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılara ayrıca temel ilkyardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hasta ve yaralı taşıma teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Çorlu Belediyesi sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli besleme noktalarına kuru mama bıraktı, hasta ve yaralı hayvanları bakımevine götürdü.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, soğuk havaların insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de tehlike oluşturduğunu söyledi.

Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Geceleri hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu sokakta kalan hayvanlar için şartlar zorlaşıyor. Hayvanlar su bulamıyor. Uzmanlar çok soğuk havalarda hasta hayvanların ölebileceğini, aç ve susuz kalan köpeklerin 17 saat, kedilerin ise yalnızca 6 saat gibi kısa bir sürede donabileceğini belirtiyor. Havaların soğumasıyla birlikte bakımevimize bildirilen hasta hayvan sayısında da artış meydana geldi. Bunun yanında yaralı hayvan sayısı da her geçen gün artıyor. Bu durum ısınmak amacıyla kedilerin araba motorlarına girmesi ve arabaların zemindeki don sebebiyle durma mesafelerinin uzamasından kaynaklanıyor. Araçlarımıza binmeden önce kaputa vurarak içeride kedi olup olmadığını kontrol etmeli trafikte daha dikkatli olmalıyız."