Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Vali Yıldırım yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, kentteki yabancılar ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde geliştirilen Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE) projeleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı, kaymakamlar ve kurul üyeleri katıldı.

-Trakya Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı

Trakya Belediyeler Birliğinin olağanüstü meclis toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Birlik Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıya yoğun katılımın sevindirici olduğunu söyledi.

Albayrak, Trakya Belediyeler Birliği olarak siyasal anlamda hiçbir zaman ön planda olmadıklarını belirterek, "Birbirimize karşı dostluğun ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Çünkü bizler büyük ve güzel bir aile olduk. Birliğimiz siz değerli başkanlarım ve üyelerimizin de katkı ve gayretleri ile faaliyetlerini hızlı ve etkin şekilde sürdürüyor. Trakya Belediyeler Birliği ekibi olarak belediyelerimizle sürekli koordinasyon halindeyiz ve sizlerden gelen her türlü talebi değerlendirmeye almaya ve şartlara göre uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Toplantıda belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yönelik "Karar Mimarlığı Marka ve İnovasyon Yönetimi" konusunda Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Üstün Geyik sunum yaptı.

Toplantının değerlendirme bölümünde Trakya Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları, birliğin ve belediyelerin hizmet ve faaliyetleri ile ilgili görüşlerini belirtti.