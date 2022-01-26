TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, İstanbul'da yaşanan yoğun kar nedeniyle yollarda mahsur kalan kişilere ücretsiz konaklama imkanı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar yalnız bırakılmadı.

İstanbul'a yolculuk etmek üzere otobüs bileti alan ve Süleymanpaşa'da konaklama imkanı olmayan vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a girişler yasaklanınca Süleymanpaşa Otogarı'nda mahsur kaldı.

Süleymanpaşa Belediyesi, mağduriyet yaşayan vatandaşların yardımına koşarak tüm yolculara barınma olanağı sağladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Kıymetli vatandaşlarımız, olumsuz hava koşulları nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerinin durdurulması dolayısıyla Süleymanpaşa Otogarı'mızdan biletlerini almalarına rağmen sefere çıkamayan ve konaklama sorunu yaşayan vatandaşlarımızın yanındayız. Belediyemizin 0282 259 59 59 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlarımızın konaklamalarını ücretsiz olarak sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Tekirdağ Valiliğince koordine edilen süreçte Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Otogar irtibat noktasına ve Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen taleplerin hızla değerlendirilerek vatandaşların konaklayacakları noktalara ulaştırıldığı bildirildi.

-Öğretmenlerden Vali Yıldırım'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığınca organizasyonu yapılan "81 İl 81 Öğretmen" projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen programda Tekirdağ'ı temsil eden öğretmenler Aydan Cilasun ve Serkan Tekinsoysal, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Vali Yıldırım, ziyarette bir süre sohbet ettiği öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Öğretmenlere başarı belgelerini takdim eden Vali Yıldırım, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da yer aldı.