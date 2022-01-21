Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yarıyıl tatili mesajı yayımladı.

Yüksel, mesajında, öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu.

Öğrencilere seslenen Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci dönemin yorgunluğunu üzerinizden atarak ikinci döneme en iyi şekilde hazırlanın. Ancak dinlenmek demek sadece boşa vakit geçirmek demek değildir. Bu süreçte sizleri aydınlığa çıkaracak, ruhunuzu dinlendirecek ve kendinizi iyi hissettirecek kitapları okumayı da ihmal etmeyin. Tatilde zaman zaman arkadaşlarınızla bir araya gelerek gelişiminize katkı sağlayacak aktiviteler yapmayı, hobilerinizle ilgilenmeyi de ihmal etmeyin ancak tüm bunları yaparken sürelere de muhakkak dikkat edin."

Ergene'de toplu nikah şöleni kayıtları başladı

Ergene Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "14 Şubat Toplu Nikah Töreni" için kayıtlar başladı.

Belediye Başkan Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle yeni evlenecek çiftleri bir araya getirmek ve mutluluklarını paylaşmak istediklerini söyledi.

Yüksel, törene katılacak çiftlere altın, gelinlik, damatlık, ayakkabı, kuaför ve berber hizmeti vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"14 Şubat 2022 tarihinde açılışını yapmayı planladığımız Marmaracık Sosyal Tesisleri'nde düzenleyeceğimiz nikah töreni ile dünya evine girecek tüm çiftlerimize şimdiden ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Toplu nikah şölenine katılmak isteyen çiftlerimiz Ergene Belediyesi Kültür Merkezi binamıza ve Zübeyde Hanım Parkı'nda yer alan nikah salonuna başvuruda bulunabilirler Son başvuru tarihi 8 Şubat 2022 olarak belirlendi."