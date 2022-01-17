TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında eğitim, öğretim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve rektör yardımcıları katıldı.

İmzalanan protokolle, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik gibi alanlarda, iki üniversite arasında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esaslar belirlendi.

Protokolün ayrıca, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını da kapsıyor.

Rektör Şahin, YTÜ ile eğitim-öğretim alanında işbirliği yapmaktan memnun olduklarını belirtti.

-Başkan Yüksel oda seçimlerinde esnafın heyecanına ortak oldu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnaf odaları genel kurullarına katılarak esnafların seçim heyecanına ortak oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Tekirdağ Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf Odası, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Esnaf Odası ile Tekirdağ Kebapçılar, Köfteciler, Tatlıcılar ve Lokantacılar Esnaf Odası seçimlerine katılarak adaylara başarılar diledi.

Esnaf odalarının tarihin her döneminde toplumlar için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yüksel, "Her üç odamızın başkan ve başkan adaylarına başarılar dileyerek, genel kurullarının hayırlı olması temennisinde bulunduk. Yeni dönemde başarılı çalışmalar gerçekleştireceğini inandığımız yönetim kurullarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum." dedi.

"Tecrübe paylaşım" toplantısı düzenlendi

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Tekirdağ Şubesince "Tecrübe paylaşım" toplantısı düzenlendi.

Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, toplantının konuğu olan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Gençliğinin Ekonomik ve Sosyal Geleceğinde Trakya Kalkınma Ajansının rolü üzerine gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Programa MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Program sonunda soruları cevaplayan Şahin'e, Doğan hediye takdim etti.