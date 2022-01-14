ERGENE, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasaplarda fiyat denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, balıkçı tezgahlarında yapılan denetimlerin ardından et ve et mamulleri satışı yapan kasaplarda da fiyat tarifesi denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde kanun ve yönetmeliklere aykırı satış yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların haksız fiyat artışı tespit etmeleri ya da bu konuda zarar görmeleri halinde Ticaret Bakanlığına bağlı tüketici danışma hattı ALO 175'i arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

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Kaymakamlık ve Ergene Belediyesi tarafından, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Velbis takımı birinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci, Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü üçüncü, İlçe Tarım Müdürlüğü dördüncü, Özek Tekstil beşinci ve Kasar Dual Teks altıncı oldu.

Kupa töreninde konuşan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, organizasyona katılan tüm takımları tebrik etti.

Yüksel, bu tür birleştirici turnuvaların devam edeceğini belirterek, "Bundan sonra da sosyal içerikli, bir araya getirici ve birleştirici etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı verdi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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