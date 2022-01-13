TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki "Benimle delirir misin" adlı oyun beğeni topladı.

Oyun sonunda Kaymakam Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin oyuncular Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı'yı tebrik ederek çiçek takdim etti.

Malkara'da içme suyu hattı ve terfi merkezinin açılışı yapılacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve TESKİ tarafından yapımı tamamlanan Yörgüç ve Çavuşköy mahallelerindeki 22 bin 832 metre içme suyu hattı, 2 depo ve terfi merkezi 14 Ocak Cuma günü saat: 14.00'de törenle açılacak.

Karaiğdemir Mahallesi'nde gerçekleştirilecek açılışa ilçe sakinleri davet edildi.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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