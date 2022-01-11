Hayrabolu'da çatı yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayrabolu'da çatı yangını

Hayrabolu'da çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kahya Mahallesi Malkara Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında çatıda maddi hasar oluştu. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu'da çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title