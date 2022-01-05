ERGENE, TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, metal çöp kovalarının bakım, onarım, boyama ve yenileme çalışmalarını kendi personelleriyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentin temizliği için çalışan ekiplerin, hasar görmüş çöp konteynerlerini, yenisini almak yerine kendi imkanlarıyla yenileyerek belediye bütçesine katkı sağlamış olduğunu belirten Yüksel, bu kapsamda tasarruf sağladıklarını kaydetti.

MHP Malkara İlçe Başkanı Uğur Günay oldu

MHP İlçe Başkanı İbrahim Zilbastı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığı, yerine Uğur Günay'ın getirildiği belirtildi.

Malkara İlçe Başkanlığında düzenlenen törende konuşan MHP İl Başkanı İlker Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Zilbastı başkanımız görevini yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte başarıyla yerine getiriyordu. Ancak son zamanlarda yaşamış olduğu sağlık problemleri nedeniyle bu kutsal ve yoğun mesai gerektiren görevini bırakmak zorunda kaldı. Genel Merkezimiz ile bu konuyu paylaştığımızda Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Edip Semih Yalçın'ın onayını alarak, MHP Malkara İlçe Yönetim Kurulu içerisinden Yönetim Kurulu'nun ortak kararı ile Uğur Günay arkadaşımız MHP Malkara İlçe Başkanı olarak atanmıştır. MHP adına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı İbrahim Zilbastı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

-Malkara'da Çocuk Meclisi'nden Kaymakam Yüksel'e ziyaret

Malkara Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'i makamında ziyaret etti

Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay ve Çocuk Meclisi üyesi çocuklar Yüksel ile bir süre görüşerek taleplerini iletti.

Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Malkara Belediye Başkanı Yurdakul'dan MHP'ye ziyaret

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, MHP İlçe Başkanlığı görevine atanan Uğur Günay'ı ziyaret etti

Yurdakul, Günay'a yeni görevinde başarılar diledi ve ilçeye yapılacak hizmetlerde ve yatırımlarda her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirtti.

Günay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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