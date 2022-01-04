ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da sokak hayvanlarının tedavileri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı tarafından imzalanan protokol kapsamında, sokak hayvanlarının muayene, tetkik, teşhis, tedavi, ilaç, yatak ve otopsi hizmetleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesince yapılacak.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, sokaklarda yaşayan canların sahipsiz olmadığını belirterek, "Bazı hastalıklar, farklı uzmanlık alanları, pahalı ekipman gerektirmesi nedeniyle kurumumuzda yapılamamaktadır. Bu nedenle veteriner fakültesi gibi daha donanımlı tesislerden yardım alınması gerektiğinden, bahse konu durumlarda sağlık sorunları bulunan sokak hayvanlarının muayene ve tedavilerini fakültede yaptıracağız." dedi.

Ergene Belediyesi Atatürk Evi 10 Ocak'ta açılacak

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2022 yılında söz verdiği birçok projenin açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, ocak ayının ikinci haftasında Ergene Belediyesi Atatürk Evi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Ergene Belediyesi ortaklığında ilçede inşa edilen projenin 10 Ocak'ta açılacağını belirten Yüksel, "Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin bire bir ölçülerle aynısı Ergene'mizde olacak. Bu büyük projemiz ile Ergene'mize büyük değer katmış olacağız. Yurt içi ve yurt dışından ilçemize gelecek turistler ile Ergene'mizin turizm sektörü çıkışa geçecek." dedi.

Yüksel, 2022 yılında açılışını gerçekleştirecekleri Marmaracık Gölet Kafe'nin sadece Ergene'ye değil Trakya'ya hitap edeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu güzel projemizin içinde düğün salonu, yazlık düğün salonu, kır düğün salonu, basketbol, voleybol, tenis sahaları, restoran, kafeterya, spor alanları, yürüyüş yolları, amfitiyatro, piknik alanları, derneklerimiz için etkinlik alanları ve su şelalesi yapacağız. Burası Ergene'nin cazibe merkezi olacak. Modern yaşanılabilir bir yer haline gelen Ergene'miz günden güne daha da gelişiyor ve büyüyor."

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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