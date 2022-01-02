ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlere devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde ürünlerin raf ve kasa fiyat etiketleri ile son kullanım tarihi ve hijyen konularında denetim gerçekleştirdiğini söyledi.

Kanun hükümlerince belediyelerin ürün etiketleri, raf ve kasa arasındaki etiket karşılaştırılması, hijyen, son kullanma tarihlerini denetleme ve cezai müeyyide uygulama yetkilerinin bulunduğunu belirten Başkan Sarıkurt, haksız fiyat artışı konusunda yetkili kurumun Ticaret Bakanlığı olduğunu hatırlattı.

Sarıkurt, "Özellikle ülkemizde son dönemde yaşanan haksız fiyat artışı nedeniyle de vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler alıyoruz. Yetkilerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerini yerine getirmek için ekiplerimiz gayretli bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Esnaf ziyareti

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

???????Yüksel ve Aygun ziyarette vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Bugün esnaflarla bir araya geldiklerini anlatan Yüksel,"Ziyaretimizde milletvekilimizle beraber halkımızın sorunlarını dinledik. Ekibimizle beraber not aldık. Elimizden geleni yapacağız, gelmeyeni de gerekli yerlere ileteceğiz" dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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